СТАТИСТИКА | Во время чрезвычайного положения свыше 150 000 человек сидели дома, передвижение сократилось на 13%

”На сегодня чрезвычайное положение длится три недели и за это время мы достигли договоренности по очень принципиальному вопросу: чтобы препятствовать распространению вируса, следует по возможности оставаться дома. Согласно достигнутой в прошлую пятницу договоренности, операторы мобильной связи по отдельности провели анализ передвижения своих клиентов на основе анонимных данных начиная с 20 февраля 2020 года. Анализ передвижения продолжится до окончания чрезвычайного положения. Сотрудничество с фирмами-операторами было продуктивным, и их умение быстро действовать в этом критически ограниченном по времени проекте заслуживает признания. Вчера в распоряжение департамента от всех трех операторов поступили сводные таблицы по анализу передвижения, и мы рассчитали уровень оседлости по всей Эстонии. Первые результаты анализа показывают, что в период действия чрезвычайного положения люди стали передвигаться меньше. После введения чрезвычайного положения количество стационарных, т.е. не передвижных мобильных номеров выросло по Эстонии в целом на 13%. В пределах нахождения домашней мачты мобильной связи дополнительно оставались свыше 150 000 человек”, — пояснил Мяги.

Более точные результаты Департамент статистики обнародует 8 апреля.

Анализ передвижения проведен в сотрудничестве Департамента статистики с операторами мобильной связи, Госканцелярией, Департаментом здоровья, Инспекцией по защите данных, различными министерствами, Информационно-технологическим центром Министерства финансов и предприятием Positium.

Описание используемого для анализа передвижения людей метода

Для анализа данных о передвижении людей операторы мобильной связи используют метод, разработанный в сотрудничестве с Департаментом статистики и обеспечивающий достоверность анализа.

Каждый из трех предприятий Elisa, Tele2 и Telia по отдельности проводил анализ передвижения своих клиентов, используя в качестве исходных данных анонимные данные клиентов сети мобильной связи в период с 20 февраля 2020 года и продолжит составление анализа до окончания чрезвычайного положения.

Операторы определили основное местоположение по каждому номеру мобильного телефона, выявив мачты, через которые в течение 24 часов номер соединялся дольше всего. Учитывалась как средняя, так и максимальная удаленность движения от основного местоположения. В анализе не использовались клиентские данные в реальном времени. На основе названных анонимных данных невозможно проанализировать схему передвижения единичных лиц. Анализ передвижения не передает также информацию о том, в каких государствах находились или находятся жители Эстонии, и куда конкретно они направляются.