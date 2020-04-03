03.04.2020, 14:37

СТАТИСТИКА | Во время чрезвычайного положения свыше 150 000 человек сидели дома, передвижение сократилось на 13%


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Mobiilimast Tuulevälja külas
Mobiilimast Tuulevälja külasFoto: Rauno Volmar

Составленные по заказу кризисной комиссии первоначальные результаты анализа передвижения населения показывают, что после введения чрезвычайного положения люди стали передвигаться меньше.

Для проведения анализа Департамент статистики использует сводные таблицы перемещения мобильных устройств, предоставленные телекоммуникационными предприятиями Elisa, Tele2 и Telia. Для анализа использовались анонимные данные и не в реальном времени, поэтому на их основе невозможно проанализировать схему передвижения единичных лиц. Более точные результаты Департамент статистики обнародует 8 апреля.

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, цель заказанного кризисной комиссией анализа передвижения людей — изучить, как эстонское общество восприняло введенные в связи с чрезвычайным положением меры и насколько люди стараются меньше передвигаться.

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”На сегодня чрезвычайное положение длится три недели и за это время мы достигли договоренности по очень принципиальному вопросу: чтобы препятствовать распространению вируса, следует по возможности оставаться дома. Согласно достигнутой в прошлую пятницу договоренности, операторы мобильной связи по отдельности провели анализ передвижения своих клиентов на основе анонимных данных начиная с 20 февраля 2020 года. Анализ передвижения продолжится до окончания чрезвычайного положения. Сотрудничество с фирмами-операторами было продуктивным, и их умение быстро действовать в этом критически ограниченном по времени проекте заслуживает признания. Вчера в распоряжение департамента от всех трех операторов поступили сводные таблицы по анализу передвижения, и мы рассчитали уровень оседлости по всей Эстонии. Первые результаты анализа показывают, что в период действия чрезвычайного положения люди стали передвигаться меньше. После введения чрезвычайного положения количество стационарных, т.е. не передвижных мобильных номеров выросло по Эстонии в целом на 13%. В пределах нахождения домашней мачты мобильной связи дополнительно оставались свыше 150 000 человек”, — пояснил Мяги.

Более точные результаты Департамент статистики обнародует 8 апреля.

Анализ передвижения проведен в сотрудничестве Департамента статистики с операторами мобильной связи, Госканцелярией, Департаментом здоровья, Инспекцией по защите данных, различными министерствами, Информационно-технологическим центром Министерства финансов и предприятием Positium.

Описание используемого для анализа передвижения людей метода

Для анализа данных о передвижении людей операторы мобильной связи используют метод, разработанный в сотрудничестве с Департаментом статистики и обеспечивающий достоверность анализа.

Каждый из трех предприятий Elisa, Tele2 и Telia по отдельности проводил анализ передвижения своих клиентов, используя в качестве исходных данных анонимные данные клиентов сети мобильной связи в период с 20 февраля 2020 года и продолжит составление анализа до окончания чрезвычайного положения.

Операторы определили основное местоположение по каждому номеру мобильного телефона, выявив мачты, через которые в течение 24 часов номер соединялся дольше всего. Учитывалась как средняя, так и максимальная удаленность движения от основного местоположения. В анализе не использовались клиентские данные в реальном времени. На основе названных анонимных данных невозможно проанализировать схему передвижения единичных лиц. Анализ передвижения не передает также информацию о том, в каких государствах находились или находятся жители Эстонии, и куда конкретно они направляются.

Для каждого анонимного мобильного номера было определено основное местоположение и рассматривалось, как долго этот номер находился вдали от основного местоположения.

  • Стационарным, или не передвижным считался тот анонимный номер мобильной связи, который не менее 95% времени в сутки находился в регионе своего основного местоположения.
  • Нестационарным, или передвижным считался тот анонимный номер мобильной связи, который более 5% времени в сутки находился вдали от своего основного местоположения.

Результаты обобщены по единицам местных самоуправлений, а по возможности и более детально: в сельской местности — по группам населенных пунктов и в Таллинне и Тарту — по жилым районам.

После этого Департамент статистики просмотрел полученные от операторов мобильной связи сводные данные и рассчитал уровень стационарности по всей Эстонии. На основе этих расчетов были сделаны выводы: например, ”в регионе ХХХ остаются на месте 87% устройств мобильной связи”.

Затем полученные результаты были визуализированы предприятием Positium и представлены на карте Эстонии.

Цель заказанного правительственной кризисной комиссией анализа передвижения людей — изучить, как эстонское общество восприняло введенные в связи с чрезвычайным положением меры, и насколько люди стараются меньше передвигаться. Ни одной другой задачи на основе анонимных данных не решается. Использованные для анализа передвижения данные хранятся только на протяжении ограниченного срока до достижения поставленной цели и окончания чрезвычайного положения. После завершения проекта все данные будут уничтожены.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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