Статистика: в Эстонии каждый год раком толстой кишки заболевают 1000 человек

Поскольку рак толстой кишки развивается медленно и поэтапно, то с возрастом увеличивается и риск заболеваемости раком. Риск заболеваемости начинает резко расти ,начиная с 50 лет.

9 из 10 людей из всех заболевших раком толстой кишки пребывают в возрасте старше 50 лет.

Скрининговое обследование является хорошим способом проверить состояние своего здоровья. Скрининг важен для выявления заболевания на самой ранней стадии, когда человек еще не подозревает о заболевании.

”Скрининг помогает снизить смертность от рака толстой кишки, снижая риск примерно на 30 процентов”, — говорит хирург и онколог из Северо-Эстонской региональной больницы доктор Тийта Сууроя.

Лечение заболевания на раннеи срадии легче и менее болезненно для человека и его родственников, чем лечение или болезнь на поздней стадии.

По словам главного специалиста отдела развития Пакета Первичной Помощи Больничной кассы Маде Бамбус, ”для скрининга важно не только его существование, но и эффективность и польза для здоровья, которые они приносят как человеку, так и людям в целом”.

”Я искренне верю, что большинство людей в нашей стране выше среднего знают о здоровье, скорее вопрос заключается в том, как заставить людей действовать в соответствии с их знаниями. В Эстонии каждый год раком толстой кишки заболевают приблизительно 1000 человек, и это число должно быть значительно ниже ”, размышляет управляющий проектом компании Тайси Кыйев, по ее словам, отчетность по скринингу является одним из способов, помогающих определить правильное поведение в отношении здоровья.

Как проходит скрининговое обследование?