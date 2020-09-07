Статистика страховых случаев: в последние полгода жизнь эстоноземельцев изменилась

„Из статистических данных последних шести месяцев мы видим, что количество происшествий находится по сравнению с прошлом годом примерно на том же уровне, но изменилась логика того, где и как происшествия происходят. Если дать этому факту очень общий комментарий, то можно сказать, что вне зависимости от того, как организуется жизнь, происшествия все равно находят определенную долю людей. Это с одной стороны подтверждается и статистикой детских происшествий, так как дети активно проводят свое время вне зависимости от того, находятся они в детском саду, начальной школе или дома”, — прокомментировала статистику страховых случаев SEB Рaйли Рейал.

Естественным последствием коронакризиса стало также и возросшее количество страховых случаев, связанных с потерей работы — их количество возросло по сравнению с прошлым годом в три раза. К сегодняшнему моменту тренд регистрации новых страховых случаев, связанных с потерей работы, пошел на спад.

”Говоря об опыте последних месяцев, стоит сказать что в Эстонии они прошли сравнительно спокойно. Если же мы посмотрим на опыт других стран, то для многих кризис коронавируса имел очень большое негативное влияние как на физическое и душевное здоровье людей, так и на экономическое благосостояние. Пандемия говорит нам о том, что даже в нашем защищенном мире есть место непрогнозируемым ударам и это конечно заставит многих задуматься о дополнительной защите своего здоровья и благосостояния”, — подвела итог Райли Рейал.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!