Статистика роуминга: поездки жителей Эстонии за рубеж сократились на 40%

В этом году использование мобильного интернета клиентами Elisa за границей вновь скачкообразно выросло благодаря благоприятным условиям роумингового регламента Европейского Союза, вступившего в силу в 2017 году. В течение первых семи месяцев текущего года клиенты Elisa потратили в роуминге 2,77 петабайта данных, то есть около 2 900 000 гигабайтов. Этого объема хватило бы для просмотра видео через Netflix в 4K-разрешении 47 лет подряд, а в HD-разрешении — целых 110 лет. По сравнению с прошлым годом объем потребленных в роуминге данных вырос на 38%.

Но одновременно количество побывавших за рубежом клиентов Elisa уменьшилось на 40%. Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн отметила, что этот спад обусловлен глобальными ограничениями на передвижение и соответствующими рекомендациями властей. ”Мы видим, что потребление мобильного интернета резко сократилось во многих популярных среди эстонских туристов странах”.

Например, спад в Болгарии составил 86%, в Италии — 51%, в Хорватии — 60%, в Турции — 85%. ”Увеличение же потребления данных в роуминге произошло благодаря близлежащим странам, в частности Финляндии, Швеции и Норвегии, где многие эстоноземельцы очевидно вынуждены были задержаться в начале коронакризиса. На основании данных нынешнего года также не следует ожидать уменьшения интенсивности роуминга, поскольку за первое полугодие за границей было потреблено гораздо больше данных”, добавила Майлийз Плооманн.

Роуминговая статистика указывает на то, что этим летом клиенты Elisa чаще всего выезжали в Латвию, чуть реже — в Финляндию и Литву. В этом году люди чаще ездят в соседние страны — Финляндию, Швецию и Латвию. Спросом пользуются и поездки в Польшу и Германию. Исходя из статистических данных за 2019 год, можно сделать вывод о том, что эстоноземельцы интенсивно пользуются роумингом в зимние месяцы и в темное время суток — не только в отпуске, но и в ходе удаленной работы в южных странах.

Раньше подавляющее большинство клиентов Elisa ездили за рубеж пару раз в год. К концу текущего годы выяснится, насколько глобальный коронакризис повлиял не среднестатистические показатели туризма среди эстоноземельцев.