24.02.2020, 10:01

СТАТИСТИКА | Портрет 100 эстоноземельцев. Сколько людей живут в Ласнамяэ, сколько счастливы, а сколько имеют лишний вес?


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XII Noorte Laulupeo vaated tuletornist
XII Noorte Laulupeo vaated tuletornistFoto: Hendrik Osula

Сколько жителей Ласнамяэ приходится на сотню эстоноземельцев? А сколько из этих ста человек счастливы? Смотрите интерактивный график, который даст ответы на эи и другие вопросы.

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