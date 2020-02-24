24.02.2020, 10:01
СТАТИСТИКА | Портрет 100 эстоноземельцев. Сколько людей живут в Ласнамяэ, сколько счастливы, а сколько имеют лишний вес?
Сколько жителей Ласнамяэ приходится на сотню эстоноземельцев? А сколько из этих ста человек счастливы? Смотрите интерактивный график, который даст ответы на эи и другие вопросы.
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