Статистика по Балтии: новая модель смартфона Samsung наиболее популярна в Эстонии

«Жители Эстонии прекрасно приняли телефон Note10, причем особенно примечателен наш больший интерес к устройству в сравнении с другими странами Балтии. Это подтверждает, что большие телефоны людям по душе, особенно учитывая, что модель Note10+ обладает 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED», - сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Если говорить о цветах, то приглушенный серебряный оказался популярным – именно такую модель выбрали 44,4% покупателей. 55,6% предпочли устройства черного цвета.

«Популярность серебряного цвета демонстрирует, что интерес жителей Эстонии не ограничивается лишь черными или серыми устройствами – существует спрос и на более яркие телефоны. Поэтому осенью мы выведем на рынок в серебряной расцветке и весенний флагман Galaxy S10», - отметил Аасма.

Меньшая модель Galaxy Note10 обладает 6,3-дюймовым экраном Cinematic Infinity Display. В сравнении с представленным весной смартфоном Galaxy S10, края экрана данной модели сделаны максимально тонкими, а для фронтальной камеры в экране предусмотрена специальное вырезанное лазером отверстие. Теперь в обеих моделях камера расположена по центру экрана.

Модели Galaxy Note10 по-прежнему располагают характерными для серии стилусами S Pen, позволяющими с удобством делать в телефоне заметки. Новинкой в телефоне является функция Handwriting to Text, позволяющая автоматически преобразовывать в дигитальный формат написанный стилусом текст.