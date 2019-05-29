СТАТИСТИКА | От угроз убийством до хвастовства перед женщинами. Часто ли хватаются за оружие в Вирумаа?

Больше всего случаев имело место в Нарве (21 случай, или 38%) и в Кохтла-Ярве (14 случаев, или 25%); в Ляэне-Вирумаа было в общей сложности семь случаев (14%).

Зарегистрированные в 2019 году в Вирумаа случаи

13 января в промежутке с 17:00 до 17:30 двое мужчин стреляли из стартового пистолета Blow в воздух из открытого окна в квартире дома на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве. Всего сделали по меньшей мере 20 выстрелов. Стрельбу услышали и увидели жильцы соседнего дома, которые испугались и сообщили о случившемся в полицию. Решение суда вступил в силу.

6 февраля у дома на улице Ахтме маантеэ в Кохтла-Ярве мужчина угрожал убийством своему коллеге, одновременно держа руку на кобуре оружия. Ведется производство.

9 февраля в квартире в доме на улице Креэнхольми в Нарве сосед угрожал оружием, в ходе чего выстрелил из оружия в потолок. Подозрение предъявлено, уголовное дело отправлено в прокуратуру.

17 февраля (в воскресенье) около 11:30 стреляли из похожего на оружие предмета (предположительно, из стартового пистолета) у торгового центра на Таллиннском шоссе в Нарве. Никто не пострадал. Ведется производство.

1 марта у Ахтмеской больницы 40-летний мужчина угрожал своему знакомому убийством. У угрожавшего было в руках оружие, из которого он произвел один выстрел в землю рядом с ногой пострадавшего. Подозрение предъявлено, уголовное дело отправлено в прокуратуру.

15 марта на улице Пушкина в Нарве 18-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения целился из пневматического оружия в сторону 43-летнего пограничника. Пограничники Идаской префектуры задержали мужчину на месте происшествия. Ведется производство.

16 марта (в субботу) у дома на улице Пяхклимяэ в Нарве произвели выстрелы из пневматического оружия. Никто не пострадал. Подозреваемый выяснен и допрошен. Подозреваемый признался, что он был с женщинами и хотел похвастаться перед ними.

21 марта на Пайдеском шоссе в Тапа стреляли в 29-летнюю женщину. Женщина физически не пострадала.

17 мая сообщили, что на улице Кааре в Йыхви 38-летнему мужчине угрожали похожим на оружие предметом и ножом и затем ударили его ножом. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 41-летнего мужчину.

25 мая сообщили, что на улице Кооли в Йыхви 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал похожим на оружие предметом трем людям. Полицейские задержали подозреваемого.