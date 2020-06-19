Статистика нотариусов: количество сделок с недвижимостью сократилось почти на четверть, увеличилось лишь число браков и разводов

Если в мае 2019 года эстонские нотариусы совершили суммарно 30 537 сделок, то в мае этого года их число составило 20 798, т.е. имело место сокращение почти на 32%. Уменьшилось число практически всех видов сделок.

В мае прошлого года нотариусы заверили 6978 сделок с недвижимостью, а в прошлом месяце всего 5286 таких сделок, т.е. сокращение составило почти 24%. Еще большее — 26% сокращение — имело место в отношении сделок с паями коммерческих товариществ: вместо 914 сделок в прошлом году, в это было заключено всего 678 сделок.

Несмотря на эпидемию коронавируса, сократилось также число сделок в связи с наследованием: в сравнении с прошлым годом завещаний заверили почти на 30% меньше, а производств по наследованию было начато на 10% меньше. Число выданных доверенностей и апостилей уменьшилось на 48% и 44% соответственно.

В сравнении с прошлым годом выросло лишь количество заключенных браков и разводов — если в мае прошлого года было заключено 43 брака, то в этом году нотариусы заключили 59 браков, а вместо 35 разводов в прошлом году, в этом году им пришлось заверить 45 разводов.

”По сравнению с прошлым годом, сокращение количества сделок, безусловно, оказалось заметным, хотя это совершенно понятно, поскольку в условиях неопределенности многие люди отложили покупку недвижимости. Также, очевидно, многие решили подождать и не заключать немедленно сделки с паями предприятий. Из позитивных же аспектов следует отметить, что новая услуга дистанционного заверения подтвердила свою надежность и функциональность — порядка 7% всех майских сделок было заключено именно посредством дистанционного заверения”, — прокомментировала статистику председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

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