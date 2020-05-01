Статистика: люди начинают передвигаться все больше — в апреле показатели каждую неделю росли
Статистика показывает, что в целом люди после введения режима чрезвычайного положения стали больше находиться дома и меньше передвигаться по городу.
Статистика показывает, что в целом люди после введения режима чрезвычайного положения стали больше находиться дома и меньше передвигаться по городу.
Департамент статистики совместно с операторами мобильной связи продолжать следить за движением людей. В Эстонии люди стали находиться дома в среднем на два часа больше, чем до введения режима чрезвычайного положения. Если до коронакризиса человек за день в среднем передвигался на расстоянии 26-30 километров, то во второй половине марта этот показатель упал до 15-18 км. В апреле опять немного увеличился, но не до прежнего уровня.
Какое расстояние в среднем преодолевали эстоноземельцы за неделю:
Статистика по уездам, как изменилось передвижение до и после введения ЧП. Синим во время ЧП, розовым до ЧП.
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