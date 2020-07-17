Статистика: летом случается больше травм, связанных с оздоровительным спортом

”В теплую погоду люди активно занимаются спортом на воздухе — это объясняет рост числа связанных с оздоровительным спортом травм именно в летние месяцы. В этом году тон страховой статистике задает и вызванный коронавирусом кризис, который сначала запер людей дома, но с отменой ограничений заставил двигаться больше, чем обычно”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Согласно статистике страховой компании, в марте число связанных со спортом травм сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем вполовину, а в апреле таких травм практически не было вообще. В мае и в июне, однако, люди вернулись к занятиям спортом. ”На основании поступивших уведомлений об ущербе мы видим, что активнее всего люди стали заниматься велоспортом, что, к сожалению, привело к ряду несчастных случаев”, — пояснила Лепвальтс. Она добавила, что в июне число травм в связи с занятиями спортом выросло вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего — целая треть — связанных со спортом травм возникает, по оценке страховой компании, в ходе коллективных игр с мячом. ”Исключением был апрель, когда коллективные мероприятия находились под запретом. Апрель стал первым за долгое время месяцем, когда мы не получили вообще ни одного уведомления об ущербе в связи с групповыми занятиями спортом”, — сказала Лепвальтс.

Однако, число травм в связи с коллективными играми с мячом скачкообразно увеличилось в июне — в сравнении с прошлым годом на целых 167%. ”Это хорошо иллюстрирует период снятия ограничений и сильное желание людей вновь встречаться и вместе заниматься спортом”, — добавила Лепвальтс.

По оценке ERGO, чаще всего со спортом связаны травмы колена, а также различные вывихи и растяжения. Средняя сумма ущерба в связи с вызванной спортом травмой составляет 150 евро. Крупнейшая за последнее время компенсация была связана с полученной в ходе игры в баскетбол травмой — человек получил травму головы и ему понадобилась стоматологическая помощь. Сумма ущерба оказалась чуть больше 6000 евро.