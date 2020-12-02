Старый город продолжает превращаться в рождественскую сказку

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, мы все, прогуливаясь по праздничному городу, должны быть предельно ответственными.

”Для того, чтобы найти компромисс в условиях эпидемии коронавируса, сохранить экономику и все же предложить горожанам рождественский праздник, мы в этом году особое внимание уделили различным световым решениям и мероприятиям на свежем воздухе”, — добавил вице-мэр.

Сегодня, в 15.00, возле церкви Нигулисте откроется выставка рождественских вертепов, которая будет работать до Дня свечей 2021 года. Своеобразная уличная экспозиция Образовательной коллегии Старого города, школы св. Микаэля и образовательного общества Маарьямаа проводится уже в шестой раз. Праздничное открытие состоится у церкви Нигулисте — тут будут петь гимназисты хора мальчиков св. Микаэля, также участие примет епископ Эстонской римско-католической церкви Филипп Журдан, главный епископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма, мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Помимо рождественских яслей, которые изготовили школы и кружки по интересам, в этом году можно будет увидеть знаменитый краковский рождественский вертеп, а также работы местных мастеров по изготовлению рождественских яслей. Маленькие окна украшают вырезанные из бумаги мотивы, которые также отображают семью Иисуса Христа. Рождественские ясли и бумажные декорации украшают окна кафе, магазинов, кустарных мастерских, школ и Дома учителя. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с предприятием Park Kadriorg для создания праздничной атмосферы установили на улицах елочки и световые инсталляции.

С каждой неделей Таллинн все сильнее погружается в праздничное убранство. В выходные второго Адвента, например, световой фонтан на площади Вабадузе станет больше, а к фонарям в начале улицы Виру добавится еще один рождественский фонарь Старого города.

С 4 по 6 декабря на Башенной площади состоится мини-фестиваль ”Малый свет” — прогуливающиеся смогут любоваться световыми инсталляциями с заката до полуночи. Авторами инсталляций стали художник по свету Карл Кристиан Китс, Каспар Лоотсман и CS4E, Янне Лиас, Эло Лийв и Кристийна Кирсель. На склоне Тоомпеа возле пруда Шнелли ко второму Адвенту засияют восемь иллюминированных дубов — по одному от каждого района города.