06.03.2020, 19:50

Старое еврейское кладбище в центре Таллинна получит новый облик

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Juudi kalmistul Rahumäel
Juudi kalmistul RahumäelFoto: Andres Putting

Управа района Кесклинн планирует реконструировать территорию старого еврейского кладбища по адресу Магазини, 27. Вчера вечером эскиз проекта реконструкции территории был представлен местным жителям.

”На основании результатов археологического исследования территории, а также учитывая обратную связь от еврейской общины и местных жителей, был заказан эскиз. Согласно эскизу, в будущем территория будет разделена на две части: посвященную прошлому зону, на которой находились захоронения, и зону для отдыха. В планах огородить участок, на котором были захоронения, и достойно его отметить. На месте, где раньше находились ворота и небольшой сад и не было захоронений, будет создана зона для спокойного отдыха”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн два года назад вместе с еврейской общиной и местными жителями организовала толоку на территории бывшего кладбища, на которой вместе с уборкой были собраны идеи о будущем этого места. По заказу Отдела защиты старины было заказано археологическое исследование, в ходе которого была выявлена площадь захоронений. После этого был составлен эскиз, который вчера представили местным жителям.

Старое еврейское кладбище могло находиться на территории нынешней улицы Магазини уже с конца 18 века. С 1870-го по 1880 год кладбище было обнесено каменным ограждением, были построены ворота, домик сторожа и часовня. Позже на территории кладбища был построен склеп (мавзолей). С 1920-х годов была прекращена выдача участков под захоронения, в это же время было открыто новое еврейское кладбище на Рахумяэ. Старое еврейское кладбище было разрушено в 1960-х годах. В 1967 году на его месте была построена автомобильная база и ремонтные мастерские. Стоявшие пустыми здания были снесены несколько лет назад.

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