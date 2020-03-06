Старое еврейское кладбище в центре Таллинна получит новый облик

”На основании результатов археологического исследования территории, а также учитывая обратную связь от еврейской общины и местных жителей, был заказан эскиз. Согласно эскизу, в будущем территория будет разделена на две части: посвященную прошлому зону, на которой находились захоронения, и зону для отдыха. В планах огородить участок, на котором были захоронения, и достойно его отметить. На месте, где раньше находились ворота и небольшой сад и не было захоронений, будет создана зона для спокойного отдыха”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн два года назад вместе с еврейской общиной и местными жителями организовала толоку на территории бывшего кладбища, на которой вместе с уборкой были собраны идеи о будущем этого места. По заказу Отдела защиты старины было заказано археологическое исследование, в ходе которого была выявлена площадь захоронений. После этого был составлен эскиз, который вчера представили местным жителям.

Старое еврейское кладбище могло находиться на территории нынешней улицы Магазини уже с конца 18 века. С 1870-го по 1880 год кладбище было обнесено каменным ограждением, были построены ворота, домик сторожа и часовня. Позже на территории кладбища был построен склеп (мавзолей). С 1920-х годов была прекращена выдача участков под захоронения, в это же время было открыто новое еврейское кладбище на Рахумяэ. Старое еврейское кладбище было разрушено в 1960-х годах. В 1967 году на его месте была построена автомобильная база и ремонтные мастерские. Стоявшие пустыми здания были снесены несколько лет назад.