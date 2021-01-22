Старейшую таллиннскую баню планируют перестроить под спа-отель?

В ноябре добавилась детальная планировка проекта, в отношении которой департамент перед утверждением выдвинул ряд условий.

По словам юриста TTP Райниса Нагеля, речь идет о планах далекого будущего, окончательное решение пока не принято; от идеи могут и отказаться.

"Сегодняшнему предпринимателю содержать баню непросто. Нужно учитывать, что со временем всё меняется, и потребности людей тоже", - говорит Нагель о планах на здание.

Представитель TTP подчеркивает, что так как данное строение является памятником старины, то, конечно, компания будет учитывать действующие требования. Он не исключил, что весь проект могут отменить.

Напомним, что здание было построено в 1928 году по проекту Александра Владовского.