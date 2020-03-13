Старейшина волости Сааремаа: у нас появилось еще около десятка инфицированных, не все из них связаны с волейболом

По словам Калласа, согласно неофициальной информации, на Саремаа выявили еще около десятка случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что это информацию еще должен подтвердить Департамент здоровья.

Согласно информации, источником заражения был, скорее всего, прилетевший из Таиланда человек, а не волейболист с Сааремаа, так как на острове не все инфицированные связаны с волейболом.

Каллас сообщил, что волости удалось эффективно сократить до минимума контакты с людьми. "Мы пытаемся нормализировать ситуацию. Наш посыл людям: как можно больше избегайте контактов с другими", — объяснил он.

Старейшина добавил, что ситуация в магазинах тоже стало более спокойной. По его словам, вчера было много фотографий пустых полок, поэтому люди еще больее активно побежали в магазины скупать товар, а некоторые пустые полки — обычная картина для Сааремаа, особенно к концу недели.

Каллас все же добавил, что в покупке запасов нет ничего плохого, а магазины должны справиться с наплывом покупателей

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!