Старейшина волости и член волостного собрания Виймси вступили в Центристскую партию

”Социал-демократы всегда были для меня, как семья, и всегда оказывали мне поддержку. Однако в течение последнего года развитие остановилось, а волости Виймси необходима партия, нацеленная на долгосрочные перспективы”, — сказала Анника Вайкла.

”Будучи членом центристской партии я лучше смогу применить свои знания и навыки для развития как Виймси, так и общества в более широком смысле. Мотивации и идей у меня достаточно. На сегодняшний день принципы и ценности социал-демократов и центристов довольно схожи”, — отметила Вайкла.

По словам Вайкла, политические изменения предполагают изменения в коалиционном соглашении. ”Однако существенных корректив не будет. Приоритеты останутся прежними — качественная и разнообразная образовательная среда, хорошие возможности проведения досуга, а также эффективная система социального обеспечения, что в нынешней ситуации особенно важно”, — добавила Вайкла.

Раймо Танн проработал членом волостного собрания Виймси почти 15 лет. По его инициативе была построена лестница Пыхьяконна, недавно было завершено строительство диск-гольф парка. ”Если я хочу реализовать задуманное, то необходимо двигаться дальше, создав еще более эффективную команду. Встречи с руководством Центристской партии дали мне уверенность в том, что вместе мы сможем быть сильнее”, — сказал Танн.

По словам заместителя председателя Центристской партии Яануса Карилайда, у центристов в Вийсми большие планы. ”Положительно то, что теперь Виймси сможет более тесно сотрудничать с городом и правительством”, — сказал Карилайд.

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