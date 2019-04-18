Старейшина района Кесклинн: военные учения не подходят для праздников

”Жители улицы Магазини обеспокоены военными учениями, которые создают много шума и проходят вблизи их домов. Особенное беспокойство вызывает то, что очередные учения запланированы на предстоящие праздники. Поскольку такие учения никак не подходят для Страстной недели, то я обратился к Кайтселийту с просьбой перенести учения. Я надеюсь, что в будущем мы сможем найти подходящее решение, и с точки зрения выполнения задач Кайтселийта и с точки зрения обеспечения спокойной жизненной среды для местных жителей”, — отметил Свет.

Ранее военные учения проходили на улице Магазини на территории бывшей Таллиннской тюрьмы в марте и в начале апреля этого года. Кайтселийт планирует провести учения и на предстоящих выходных с 20 по 21 апреля. Они выпадают на Пасху и предшествующую ей Страстную неделю.