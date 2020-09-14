Старейшина Пыхья-Таллинна ведет приемы на свежем воздухе

Сегодня старейшина Пыхья-Таллинна принимал местных жителей на свежем воздухе на улице Мадала, а завтра - на улице Паавли.
“Мы стали проводить встречи на свежем воздухе после весеннего чрезвычайного положения. В итоге они принесли хорошие результаты и стало ясно, что стоит продолжать общение с гражданами в этом формате”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. “Проведение выездных приемов на свежем воздухе служит также одной из превентивных мер, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса”.
Ярвелайд призвал пыхья-таллинцев поделиться своими предложениями и проблемами в Пельгулинне.
Во вторник, 15 сентября встреча состоится с 16 до 18 часов на углу улиц Паавли и Копли.
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