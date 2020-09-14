Старейшина Пыхья-Таллинна ведет приемы на свежем воздухе

“Мы стали проводить встречи на свежем воздухе после весеннего чрезвычайного положения. В итоге они принесли хорошие результаты и стало ясно, что стоит продолжать общение с гражданами в этом формате”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. “Проведение выездных приемов на свежем воздухе служит также одной из превентивных мер, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса”.

Ярвелайд призвал пыхья-таллинцев поделиться своими предложениями и проблемами в Пельгулинне.

Во вторник, 15 сентября встреча состоится с 16 до 18 часов на углу улиц Паавли и Копли.