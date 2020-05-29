Старейшина Пыхья-Таллинна рассказал о строительстве двух знаковых объектов, которые сделают район одним из главных в городе

В частности старейшина прокомментировал строительство мультифункционального пляжного комплекса, который предлагал бы возможность проведения здесь досуга круглый год. В том числе открывал бы вид на море и прибрежный парк, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром.

"Ты еще продолжается конкурс, жители района уже высказали свое мнение, сейчас идет отбор из восьми работ", - говорит Ярвелайд в интервью Олегу Беседину.

Также он рассказал о другом строительстве, готовящемся в Пыхья-Таллинне.

"Напротив торгового центра "Штроми" начнется строительство очень интересного объекта. Пельгуранна станет для Пыхья-Таллинна важным центром. Я радуюсь том, что Пыхья-Таллинн получит современную школу, не обычную, а школу музыки, художества, куда дети могут прийти после уроков. Сегодня школа Копли в бывшем детском садике - там очень тесно. Мы не так богаты, чтобы строить зал, второй, третий, четвертый, - признается Ярвелайд. - Их надо использовать. И меня очень радует, что уже летом 21-го года мы сможем принять детей со всего Таллинна, особенно Пыхья-Таллинна, им же близко. Одной частью из этого комплекса будет новая управа. Я бы хотел громко сказать "ратуша", но это не ратуша, это будет здание бюро, но современное и открытое для жителей".

Полностью интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.