Старейшина Пыхья-Таллинна продолжит прием жителей района на свежем воздухе
На следующей неделе старейшина Пыхья-Таллинна будет принимать местных жителей на улице в разных частях района — в понедельник на улице Мадала, а во вторник на улице Паавли.
На следующей неделе старейшина Пыхья-Таллинна будет принимать местных жителей на улице в разных частях района — в понедельник на улице Мадала, а во вторник на улице Паавли.
”Мы стали проводить встречи на свежем воздухе после весеннего чрезвычайного положения. В итоге они принесли хорошие результаты и стало ясно, что стоит продолжать общение с гражданами в этом формате, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. — Проведение выездных приемов на свежем воздухе служит также одной из превентивных мер, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса”.
Ярвелайд призвал пыхья-таллинцев поделиться своими предложениями и проблемами в понедельник в Пельгулинне и во вторник в Карьямаа.
Встречи состоятся:
- В понедельник, 14 сентября, с 16 до 18 часов возле автобусной остановки Кари на улице Мадала
- Во вторник, 15 сентября, с 16 до 18 часов на углу улиц Паавли и Копли (Копли, 35б)
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