Старейшина Пирита жалуется на горожан, которые высаживают новые деревья: это нужно согласовывать с районной управой

”К будущей неделе нами заказана фрезеровка 220 пней. Это самый быстрый способ избавиться от пней. В отличие от метода выкорчевывания, фрезеровка является локальной, и восстановить озеленение гораздо проще. При выкорчевывании можно легко повредить подземные кабели коммуникаций. К тому же результат работы после фрезеровки пней выглядит гораздо привлекательнее”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

”Проблема заключается в том, что из года в год вместо пней люди высаживают новые деревья. Однако прежние деревья были спилены не без причины — это было сделано для того, чтобы избежать слепых углов, чтобы деревья не мешали дорожному движению. Они были спилены в целях безопасности”, — добавил Лийнат.

”Если очень хочется посадить деревья, то это нужно согласовывать с районной управой”, — отмечает он.