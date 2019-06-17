Старейшина Пирита о порно-особняке: такие дома нашему району не нужны

Та же команда с мая прошлого года запустила в работу на улице Варсааллика подобное заведение, куда прилетают на работу девушки со всего мира. В доме, мимо которого ездят на велосипедах дети и прогуливаются с колясками мамы, уже сейчас круглые сутки идет деятельность: порнозвезды работают перед веб-камерами на самую широкую аудиторию. О себе женщины также выставляют фото и видео эротического содержания в социальные сети.

Старейшина Пирита Тынис Лийнат опровергает слухи о том, что новая усадьба площадью 3 гектара, будет также построена в Пирита.

”Насколько мне известно, особняк не будет входить в черту Пирита, он будет построен под Таллинном”, — сказал Лийнат.

Старейшина жалуется, что и сейчас у районной управы хватает работы с имеющимся особняком — чиновникам поступают жалобы и о шуме в ночное время, и касающиеся этических вопросов.

”По моей оценке, этот особняк не подходит для жилого района Пирита, но в данный момент все соответствует законодательству, и наши руки связаны”, — сказал Лийнат.