Старейшина Мустамяэ: важную информацию нельзя оставлять за языковым барьером!

Контрольные рейды Лаури Лаатса в продуктовые магазины Мустамяэ показали, что в местных магазинах правила чрезвычайного положения в общем и целом соблюдаются, но пока что есть к чему стремиться. ”Например, в эти выходные полиция выявила в Мустамяэ три магазина, где были проблемы с наличием и местоположением дезинфицирующих средств”, — сказал Лаури Лаатс. ”Например, в магазине Maxima на улице Кийли дезинфицирующее средство было доступно только входящим в магазин клиентам; в Euroapteek в торговом центре Magistrali дезинфицирующее средство отсутствовало, а в магазине Muhu pagarid в Mustamäe Keskus не было защитного экрана, разделяющего продавцов и покупателей. Эти недостатки необходимо устранить в срочном порядке”.

Распоряжением, подписанным 4 апреля главой по чрезвычайному положению премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, для предприятий обслуживания устанавливаются дополнительные ограничения: отныне для соблюдения правила 2 + 2 следует рассчитать, сколько покупателей может одновременно находиться в магазине, в зависимости от площади торгового зала; убедиться, что люди в очереди за дверью также соблюдают дистанцию 2 + 2; а также обеспечить, чтобы дезинфицирующие средства были доступны покупателям как при входе в магазин, так и при выходе и т. д. Однако при осмотре продуктовых магазинов в Мустамяэ выяснился еще один факт, о котором обычно не принято говорить.

А именно то, что зачастую несоблюдение правил гигиены и других требований чрезвычайного положения не является преднамеренной халатностью, просто информация на эстонском языке бывает понятна не всем сотрудникам или клиентам.

”В Мустамяэ проживает более 80 разных национальностей, — говорит Лаатс, — и во время чрезвычайного положения недопустимо, чтобы некоторые из них не имели доступа к важной информации. Моя срочная просьба к руководителям предприятий обслуживания состоит в следующем: убедитесь, что вся важная информация имеется в вашей фирме на эстонском, русском и английском языках и доступна как клиентам, так и персоналу. ”Инструкции магазинам, торговым центрам и предприятиям общественного питания, включая кафе и рестораны, для предотвращения распространения COVID-19” на эстонском и русском языках можно найти по адресу https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised