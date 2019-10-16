Старейшина Мустамяэ: тем, кто откажется от листодува, я подарю ценную метлу!

«Осень приходит вместе с листопадом, и многие мустамяэсцы в связи с этим жаловались на то, что прямо с утра включаются нагнетатели воздуха, которые до вечера не умолкают ни на миг, – пишет Лаатс. – Город Таллинн делает шаги к тому, чтобы наложить ограничения на использование листодувов с помощью новых правил благоустройства. Но достаточно ли этого? Возможно, вопрос не в листодуве как таковом, а в информированности о его использовании? Нет никакой необходимости сдувать листья там, где нагнетатель не справляется, и где хорошая метла выполнит работу гораздо быстрее».

По словам Лаатса, он пытается повысить мотивацию для отказа от листодувов и дарит каждому из тех, кто откажется от листодува, ценную метлу. «Метлы и грабли, ныне канувшие в забытье – на самом деле очень эффективные средства для уборки листвы. Хотя их использовать, возможно, не так весело в техническом отношении, но легкая физическая тренировка при этом в любом случае перевешивает удовольствие от пользования техникой», – сказал Лаатс.

«Таллинн должен установить в отношении листодувов весьма основательные и очень жесткие правила. В противном случае их потихоньку будет становиться все больше, и вместо шелеста листьев везде можно будет услышать монотонный гул, который никому не нравится», – добавил Лаатс.