Старейшина Мустамяэ об экскурсии в Пюхтицкий монастырь: мы очень серьезно относимся к угрозе вируса

Лаатс подчеркнул, что управа Мустамяэ очень серьезно относится к угрозе вируса: "Если вы пытаетесь утверждать что-то иное, вы возводите напраслину".

"Что касается организованной управой поездки, то это элементарно, что при ее подготовке и проведении соблюдаются все рекомендации Департамента здоровья и принимаются все необходимые профилактические меры. Это стало настолько обыденным, что об этом нет нужды писать отдельно. Естественно, что управа предоставляет всем участникам поездки защитные маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Так было и в предыдущей поездке. Перед началом поездки мы также проведем бесконтактные измерения температуры тела, и люди с признаками болезни не могут участвовать в экскурсии. Мы постоянно следим за ситуацией, и если перед поездкой выяснится, что организовывать ее слишком рискованно, мы ее отменим. Отмена мероприятий тоже стала обычным явлением и никого не удивит", — прокомментировал старейшина Мустамяэ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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