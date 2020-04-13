Старейшина Мустамяэ доволен активностью жилищных товариществ

”Увеличение активности квартирных товариществ Мустамяэ налицо, — не скрывает радости старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс, — ведь если в прошлом году в проект ”Дворы в порядок” было подано 8 заявок, то в этом году их уже 14.

В этом году город поддержит строительство новых парковочных мест, три квартирных товарищества получат деньги на озеленение двора, также выделены средства на установку камер видеонаблюдения, ремонт дворового асфальтового покрытия, постройку мусорных домиков, ремонт старой тротуарной плитки и тротуаров в целом. Если посмотреть, на какие цели квартирные товарищества получали проектные деньги в прошлые годы, можно с уверенностью сказать, что большинство работ — это прежде всего реконструкция дворового асфальтового покрытия и создание новых парковочных мест. Это и понятно, и очень приветствуется.

Все работы, на которые квартирные товарищества Мустамяэ запрашивают средства и осуществляют в рамках проекта ”Дворы в порядок”, — это вклад наших жителей в наше общее дело — сделать Мустамяэ ещё красивее. Мы надеемся, что, несмотря на трудные времена, планы квартирных товариществ будут реализованы и дворы Мустамяэ приведут в порядок!”

Независимая комиссия из 5 человек оценивала все поступившие проектные заявки о финансировании с точки зрения их влияния на городское пространство, насколько они улучшат ситуацию, в также их безопасность и экономическую эффективность.