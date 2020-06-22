Старейшина Ласнамяэ о трагедии на Лаагна теэ: это огромный шок для нашего района

"Вчера (позавчера — прим.ред.) на улице Лаагна, около остановки Таэвакиви, произошла страшная авария, в которой погибли два человека. От имени управы Ласнамяэ я хочу выразить соболезнования близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Это огромный шок для нашего района", — написал Свет в соцсетях.

"Я призываю всех свидетелей этой аварии обращаться в полицию. Именно так можно будет точно установить обстоятельства происшествия и привлечь к ответственности виновника этой трагедии", — добавил он.

В субботу вечером на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) в столичном районе Ласнамяэ произошло тяжелое ДТП. На месте происшествия погибла 61-летняя женщина, которая находилась в павильоне автобусной остановки. На следующий день скончался водитель Ford, которого доставили с места ДТП в больницу.