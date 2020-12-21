Старейшина Кристийне просит владельцев недвижимости быть ответственными

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, владельцы земельных участков и зданий обязаны организовать уборку расположенных между их территорией и проезжей частью улицы тротуаров от опавших листьев, снега и льда, а также принимать противообледенительные меры.

”Мы раздаем гранитную крошку уже несколько лет и жители были и на сей раз очень активны. Хотя зима в этот чрезвычайный год так же необычная, скоро все равно ожидаются ночные заморозки, после чего дороги тротуары покрываются льдом. Мы в течение двух месяцев раздавали бесплатный щебень, чтобы зимой можно было качественнее бороться с обледенением на тротуарах и во дворах домов. Призываем владельцев недвижимости быть ответственными и заранее озаботиться борьбой со льдом, так как ежегодно при наступлении холодов возникают проблемы”, — пояснил Рийбе.

”Как квартирные товарищества, так и владельцы частных домов позитивно отзываются на данную инициативу помощи со стороны управы. Холодная погода продолжается и уже сейчас эта гранитная крошка им пригодится. Обеспечение безопасного передвижения, будь то пешком или на транспортном средстве — для нас главное”, — добавил Рийбе.

В условиях переменчивой погоды владельцы участков недвижимости должны быть особенно внимательными, чтобы пешеходы не подвергались опасности из-за скользких поверхностей.

О проблемах, связанных с невыполнением обязанностей по благоустройству, просим сообщать в Департамент муниципальной полиции Таллинна по номеру 14410.