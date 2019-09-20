Старейшина Кристийне призвал ограничить скорость движения электросамокатов на тротуарах

На сегодняшнем мероприятии, которое прошло перед торговым центром Кристийне и было посвящено безопасности электрических самокатов, старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что электрические самокаты являются хорошим дополнением к бесплатному общественному транспорту.

В городской среде бросается в глаза, что жители Таллинна охотно пользуются самокатами. Вполне понятно, что пользователю очень удобно передвигаться быстро из одного пункта в другой, при этом избегая пробок и в то же время двигаться на свежем воздухе, что так полезно.

По его словам, озабоченность вызывает то, что пользователи не всегда соблюдают требования безопасности и скорости самокатов на тротуарах местами немыслимо высокие.

”Наше общее желание — создать систему транспорта, в которой нет пострадавших и погибших, поэтому важно, чтобы все пользователи соблюдали требования безопасности. Я имею в виду средства для движения, которые находятся в техническом порядке, правильные фары, хорошие покрышки,ношение защитного шлема и прочее, необходимо взвесить требование наличие водительских прав и страховки. Так как я был свидетелем случаев, когда самокаты мчатся мимо пешеходов на большой скорости и малейшее отклонение в строну может вызвать опасную ситуацию, то я вижу необходимость найти благоразумное решение. Мы хотим на этом мероприятии призвать всех людей пользоваться средствами передвижения, являющимися безвредными для окружающей среды и избежать в будущем несчастий, которые могут возникнуть, если не соблюдаются правила безопасности”, заявил Рийбе.

Рийбе предлагает оставить движение электрических самокатов на пешеходно-велосипедных дорожках, так как движение на проезжей части недостаточно безопасно, но в тоже время ограничил бы их скорость.