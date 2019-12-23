Старейшина Кристийне поздравил работников фирмы-производителя рубашек Ewald

Старейшина поблагодарил работников предприятия за долгие годы усердной работы в районе Кристийне, задал много вопросов, касавшихся истории фирмы, ее нынешней работы и планов на будущее. Гостей принимала руководитель и совладелец Ewald Кятлин Юлесоо.

”Представительский бутик Ewald стал своим для многих жителей района, а наряду с ним таковым стало и производство. Отнюдь не много таких предприятий, которые в столь непростом бизнесе, как производство рубашек, могут оставаться на вершине, продолжать производство, активно развиваться дальше, особенно во времена, когда многие отечественные производители закрывают свои фабрики в Эстонии. Меня радует, что магазин и цех по пошиву рубашек находятся в Кристийне. Производственный комплекс компактен и расположен в удобном с точки зрения логистики месте”, — сказал Рийбе.

”Управа района желает поддерживать действующие здесь предприятия, очень приятно, что на нашей территории работают такие замечательные семейные фирмы с богатой и долгой историей”, — добавил старейшина района Кристийне.

На фабрике Ewald изготавливают порядка 1000 различных рубашек в месяц, здесь ежедневно трудятся 50 человек. В беседе с работниками выяснилось, что многие трудятся в фирме Maidiga с самого начала, то есть уже более 25 лет, и по-прежнему с большим удовольствием приходят на работу.

”Следует, однако, признать, что средний возраст работников постоянно увеличивается и найти молодых швей является весьма непростой задачей”, — пояснила Кятлин Юлесоо.