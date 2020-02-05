Старейшина Кесклинна Владимир Свет предупредил об опасности

”Сегодняшний солнечный день манит на улицу, и у кого-то может возникнуть желание испытать на прочность лед пруда Шнелли. Делать этого нельзя — лед на пруду очень тонкий и не выдержит человека”, — предупредил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн объявила конкурс госпоставки, чтобы найти предприятие, которое очистит пруд Шнелли. Подавать заявки можно до 10 февраля. Перечень работ включает: откачку воды из пруда, очистку пруда от грязи и мусора, закачку воды в пруд, приведение в порядок пруда и его окрестностей.

Работы необходимо осуществить в соответствии с предварительным проектом и учитывая требования защиты окружающей среды и охраны памятников старины.