Старейшина Кесклинна: не выбрасывайте окурки из окна автомобиля!

«В этом году упор был сделан на небольшой мусор, в том числе на окурки, которых, по некоторым данным, каждый год в природу попадает до четырех триллионов. Каждый окурок в свою очередь разлагается на тысячи маленьких пластиковых частичек, которые с едой попадают в организмы как животных, так и человека. Поэтому этот опасный мусор не должен попадать в природу. Мы выбрали для уборки Мусумяги, так как проводящие там свободное время молодые люди заметили, что, несмотря на недавно установленные мусорные ящики, очень много окурков и мелкого мусора выбрасывается на землю. Поэтому мы пригласили этих молодых людей и всех таллиннцев принять участие в акции по уборке Мусумяги», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Акция «Мусумяги без окурков» прошла совместно с Кесклиннаским полицейским участком и некоммерческой организацией Pühapäevane prügikoristus piknikuga. После Мусумяги участники акции пошли убирать парк Канути. Для Моники Хауканымм день уборки начался уже утром, когда она, будучи президентом Паралимпийского комитета Эстонии, приняла участие вместе с работниками официального партнера комитета Toyota Baltic AS в уборке территории около улицы Ярвевана.

«Это невероятно, сколько окурков выбрасывается на зеленые зоны у обочины. Люди, не выбрасывайте окурки из окна автомобиля, используйте для этого пепельницу», - призвала Хауканымм.

В завершении дня уборки Управа района Кесклинн установила в нескольких местах в центре специальные мусорные ящики для окурков, оформленные в стиле избирательных урн. С помощью них можно принять участие в голосовании, отметив свой выбор выброшенным окурком. Ящики расположены в парке Таммсааре со стороны бульвара Эстония, на автобусной остановке на Тоомпуйэсте, на улице Нунне около лестницы Паткуля и на площади Вабадузе.