Старейшина Кесклинн рассказал, какой будет территория Центрального рынка

”Новому владельцу рынка, фирме Astri Grupp, нужно будет провести архитектурный конкурс для составления проекта нового рынка. К будущему строительному проекту выдвинут целый ряд условий, чтобы в районе Центрального рынка была создана полноценная жизненная среда. На территории рынка должны появиться современные жилые и бизнес-здания, самые высокие части которых будут семиэтажными, а также новое здание рынка. Это значит, что рынок сохранится, хоть и в меньшем размере”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На территории рядом с рынком также должна появиться городская площадь, а через саму территорию будут проходить удобные и безопасные пешеходные и велосипедные дорожки, которые запланированы с учетом других улиц, а также основных маршрутов передвижения пешеходов и велосипедистов. Парковка должна полностью находиться под землей.

”Подвоз и разгрузка товаров должны происходить в стороне от пешеходных дорожек и осуществляться с отдельного входа со стороны улицы Кельдримяэ. Обслуживание домов с бизнес-площадями должно происходить через подземную парковку”, — отметил Свет.

Кроме этого, на территории нового Центрального рынка запланировано значительно больше деревьев, кустов и клумб, чем сейчас.