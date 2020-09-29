Старейшина Кесклинн обсудила с предпринимателями коронакризис

”Вирус Covid-19 затронул в какой-то степени все сферы деятельности и поэтому всем необходимо взвесить дальнейшие действия и что-то в них поменять. Предприятиям, связанным с долгосрочными инвестициями, это, безусловно, сделать непросто, но необходимо. В этот раз мы встретились с предпринимателями, чтобы обсудить их ожидания, а также возможности, чтобы в Старом городе, образно говоря, горел свет и в темное время”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

По словам предпринимателей, освобождение от арендной платы позволило смягчить весенний кризис. Большой помощью будет и запланированное снижение арендной платы на 80 процентов до конца этого года. Предприниматели хотели бы как можно раньше узнать, что будет после этого. Со своей стороны, они хотели бы внести вклад в разработку концепции развития предприятий Старого города, а также в ее соблюдение. Предприятия, по их собственной оценке, могли бы больше вкладывать во внутренний туризм, чтобы у жителей Эстонии появилась причина чаще посещать Старый город, его рестораны и магазины местных дизайнеров и ремесленников. Кроме этого, они надеются в сотрудничестве с городом рекламировать различные мероприятия и кампании, связанные со Старым городом.

”Магической палочки ни у кого из нас нет, но мы уверены, что взаимная поддержка и рождающиеся в ходе обсуждений идеи и программы помогут преодолеть сложные времена”, — добавила Моника Хауканымм.

Общество предпринимателей Старого города было создано этим летом, с целью донести проблемы предпринимателей до государства и города. Общество было учреждено 26 предпринимателями. В ближайшее время на его основе планируется создать некоммерческую организацию.