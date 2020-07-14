Старейшина: качество воды на пляже Штромки хорошее
Новые пробы воды, взятые экспертами Департамента здоровья на пляже Штромки, подтверждают, что качество воды хорошее.
Новые пробы воды, взятые экспертами Департамента здоровья на пляже Штромки, подтверждают, что качество воды хорошее.
”Результаты анализа проб воды, взятых Департаментом здоровья 10 июля, подтверждают, что вода на Штромке отвечает требованиям. Причем, и качество воды на пляже Пикакари по-прежнему очень хорошее — то есть вода чистая на обоих пляжах Пыхья-Таллинна”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам — содержание в воде энтерококков и кишечной палочки. Микробиологический анализ проб воды, взятых Департаментом здоровья 10 июля показал, что параметры в норме.
В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.
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