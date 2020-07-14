Старейшина: качество воды на пляже Штромки хорошее

”Результаты анализа проб воды, взятых Департаментом здоровья 10 июля, подтверждают, что вода на Штромке отвечает требованиям. Причем, и качество воды на пляже Пикакари по-прежнему очень хорошее — то есть вода чистая на обоих пляжах Пыхья-Таллинна”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам — содержание в воде энтерококков и кишечной палочки. Микробиологический анализ проб воды, взятых Департаментом здоровья 10 июля показал, что параметры в норме.

В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.