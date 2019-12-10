Старейшие городские служащие получат от Таллинна знаки отличия

В этом году знаки отличия получат 142 служащих, двое из них проработали в городских учреждениях 40 лет, четверо — 35 лет и семеро — 30 лет. 36 служащих проработали 25 лет, 27 — 20 лет, 32 — 15 лет и 34 — 10 лет.

Традиция чествования городских служащих, стаж которых насчитывает 10, 15, 20, 25, 30 и более лет, берет начало с 1975 года. В стаж входит работа в городских учреждениях (канцелярия горсобрания, городская канцелярия, департаменты и районные управы).

Автор знака отличия, которым награждают городских служащих, художник Пауль Люхтейн. Знаки изготовлены ювелирной фирмой Kuldgraal. Знаки отличия TALLINN X выполнены из меди, TALLINN XV — из мельхиора, TALLINN XX — из латуни. Знак TALLINN XXV и последующие — из серебра.

По традиции торжественное мероприятие пройдет в Ратуше, благодарственные грамоты и знаки отличия служащим вручит мэр Михаил Кылварт.