Старейшей русской школе Эстонии исполнилось 230 лет

В 1789 году в Таллинне была открыта первая школа с русским языком обучения, которая являлась предшественницей нынешней Таллиннской Тынисмяэской реальной школы. Таким образом у русскоязычных детей впервые появилась возможность бесплатно получить образование на родном языке.

”Неизвестно, было ли до этого в Таллинне и во всей Эстонии школьное образование на русском языке. Однако архивные данные подтверждают, что в 1789 году была открыта школа с двумя классами, которую через несколько десятков лет объединили с другой русской школой. Новая школа появилась в 1872 году и начала работу в Старом городе по адресу Пикк, 69. Сначала в школе было три класса, 69 учеников и пять учителей. Школа находилась в здании на улице Пикк до 1934 года. В ближайшее время мы планируем отметить это историческое здание инфо-табличкой”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.