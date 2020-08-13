Старейшая жительница столичного Кесклинна празднует юбилей
Сегодня Эрне Асу, самой пожилой жительнице таллиннского района Кесклинн, исполнилось 105 лет.
Сегодня Эрне Асу, самой пожилой жительнице таллиннского района Кесклинн, исполнилось 105 лет.
Исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн, Ану Аус, поздравила именинницу дома, преподнеся ей букет цветов.
”Прежде всего, я хотела бы пожелать человеку столь почтенного возраста, чтобы здоровье не создавало проблем и позволяло радоваться каждому дню и общению с близкими”, — сказала Ану Аус в дополнение к поздравлениям. ”В нашем районе в течение многих лет возраст старейшего жителя превышал 100 лет. Встреча с людьми столь почтенного возраста всегда очень трогательна и поучительна. Оптимистичный взгляд на жизнь сегодняшняшнего юбиляря может стать примером для каждого”.
Эрна Асу родилась 13 августа 1915 года в Нарва-Йыэсуу. Большую часть жизни она однако провела в Таллинне, где много лет проработала парикмахером. На здоровье юбиляр не жалуется, только передвигаться последние годы стало трудней.
Сегодня еще одна жительница Кесклинна празднует круглую дату: Эрике-Лидии Анде исполнится 100 лет. В настоящее время в центре города проживает семь человек, достигших ста и более лет. До сих пор самым пожилым жителем центра города являлся Лев Гиновкер — ему бы через две недели исполнилось 106 лет, но, к сожалению, он скончался.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Неожиданный поворот в деле доцента-расчленителя
Вот кем Ельцин был по национальности
Какие проблемы доставляют светодиодные фары автовладельцам
Гудит весь Питер: вот что выяснилось о муже-рачленителе