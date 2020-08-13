Старейшая жительница столичного Кесклинна празднует юбилей

Исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн, Ану Аус, поздравила именинницу дома, преподнеся ей букет цветов.

”Прежде всего, я хотела бы пожелать человеку столь почтенного возраста, чтобы здоровье не создавало проблем и позволяло радоваться каждому дню и общению с близкими”, — сказала Ану Аус в дополнение к поздравлениям. ”В нашем районе в течение многих лет возраст старейшего жителя превышал 100 лет. Встреча с людьми столь почтенного возраста всегда очень трогательна и поучительна. Оптимистичный взгляд на жизнь сегодняшняшнего юбиляря может стать примером для каждого”.

Эрна Асу родилась 13 августа 1915 года в Нарва-Йыэсуу. Большую часть жизни она однако провела в Таллинне, где много лет проработала парикмахером. На здоровье юбиляр не жалуется, только передвигаться последние годы стало трудней.

Сегодня еще одна жительница Кесклинна празднует круглую дату: Эрике-Лидии Анде исполнится 100 лет. В настоящее время в центре города проживает семь человек, достигших ста и более лет. До сих пор самым пожилым жителем центра города являлся Лев Гиновкер — ему бы через две недели исполнилось 106 лет, но, к сожалению, он скончался.