Старейшая жительница Пельгуранна отпраздновала 100-летний юбилей

Поздравить юбиляра приехали сотрудники районной управы во главе с исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко.

Жизнерадостная именинница приняла гостей в своей скромной квартире, расположенной неподалеку от Штромки. Шарипова рассказала, что родилась в 1919 году в Нижегородском уезде. Девочка рано осталась без матери и с малых лет много работала в колхозе.

Выйдя замуж, Шарипова переехала в Эстонию, где долгие годы работала на судостроительном предприятии БСРЗ. Многое повидавшая на своем веку женщина до сих пор является активным членом исламской общины Таллинна. ”Всевышний дал нам жизнь, чтобы мы несли друг другу добро — как своим близким, так и чужим людям”, — сказала она.

По словам Шариповой, секрет долголетия, если он существует, состоит в заботе о своей семье и сохранении душевного равновесия. Также долгожительница посоветовала всем беречь свое здоровье смолоду.