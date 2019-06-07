07.06.2019, 20:45

«Станем заметнее на карте мира». Рейнсалу назвал приоритеты Эстонии в Совбезе ООН

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rus.delfi.ee
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«Станем заметнее на карте мира». Рейнсалу назвал приоритеты Эстонии в Совбезе ООН
Välisministeeirum

В пятницу в Нью-Йорке на Генассамблее ООН Эстония была выбрана в непостоянные члены Совета Безопасности на 2020 и 2021 годы. Глава МИД Урмас Рейнсалу подчеркнул, что речь идет об историческом событии. Членство в Совбезе сделает Эстонию гораздо заметнее на карте мира.

«ООН — самая важная организация, отвечающая за мир и безопасность, и, находясь за столом Совбеза, Эстония может внести свой вклад в разрешение конфликтов и обеспечение мира во всем мире. Эстония будет бороться за то, чтобы мировой порядок основывался на правилах и международном праве, - сказал Рейнсалу. - Активной деятельностью в международных организациях Эстония лучше обеспечит и собственную безопасность».

Министр отметил, что приоритетами Эстонии во время работы в СБ ООН будут сохранение мирового порядка, основанного на международном праве, распространение опыта дигитального государства и э-правительства, вопросы климата и окружающей среды, а также повышение эффективности работы самого Совбеза.

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