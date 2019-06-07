«Станем заметнее на карте мира». Рейнсалу назвал приоритеты Эстонии в Совбезе ООН(1)
В пятницу в Нью-Йорке на Генассамблее ООН Эстония была выбрана в непостоянные члены Совета Безопасности на 2020 и 2021 годы. Глава МИД Урмас Рейнсалу подчеркнул, что речь идет об историческом событии. Членство в Совбезе сделает Эстонию гораздо заметнее на карте мира.
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