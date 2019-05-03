Станция обработки отходов на Пальяссааре возобновляет работу

Территория станции была очищена от загрязнения, обновлены здание конторы и асфальтовое покрытие площадки, сооружена новая ограда и установлены новые контейнеры для сортированного приема отходов. Проектирование и работы обошлись в 540 тысяч евро, сообщает Раэпресс.

На станции принимают от населения в неограниченном объеме макулатуру и картон, тару, пищевые масла и жиры, металлолом, комплектное электро- и электронное оборудование, годную к употреблению мебель.

В ограниченных количествах можно бесплатно сдать образовавшиеся в домашнем хозяйстве садово-огородные отходы (0,6 кубометра), в таком же объеме пригодную к употреблению одежду, 1 кубометр необработанной древесины, 1 кубометр маркированных отходов пластмассы, 8 автомобильных шин, 1 кубометр бетона, 1 кубометр предварительно рассортированных кирпичей, 1 кубометр плиток и керамических изделий, 1 кубометр листового стекла, и в определенных количества в будущем — опасные отходы. Превышающие эти пределы отходы можно сдать за плату. Для приема опасных отходов надо еще получить разрешение, что требует времени.

Станция будет закрыта по вторникам, открыта в рабочие дни с 12 до 20 часов, по субботам и воскресеньям — с 10 до 18 часов.