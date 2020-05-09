Стало известно о новых жертвах коронавируса в Эстонии, которые скончались у себя дома

Согласно данным регистра народонаселения, 3 новых положительных теста прибавилось в Таллинне, 3 в Пярну, и по одному в Ида-Вирумаа и Вырумаа.

По состоянию на утро 9 мая в Эстонии требуется госпитализация 48 инфицированным коронавирусом, из которых 5 находятся на регулируемом дыхании. Из больницы выписано обще сложностью 276, закончено 285 случаев болезни.

За прошедшие сутки в Пярнуской больнице от коронавируса скончалась 81-летняя женщина. Департаменту здоровья также стали доступные данные из регистра смертей, поэтому стало известно о лицах с положительным тестом на COVID-19, которые скончались у себя дома: 24 апреля умер 64-летний мужчина у себя дома на Сааремаа, 26 апреля — 68-летний мужчина в Вильяндимаа, 6 мая — 79-летний мужчина в Таллинне.

Таким образом число жертв коронавируса в Эстонии выросло до 60 человек.

На сегодня в Эстонии от коронавируса выздоровели 1219 человек. Всего было сделано 62 720 первичных тестов, из них 1 733 или 2,8% оказались положительными.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!