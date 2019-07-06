Стало известно, кто заменит Таави Ааса в совете Таллиннского телевидения

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Aivar Riisalu Foto: Priit Simson

С 10 июля в соответствии с распоряжением Таллиннской горуправы из совета SA Tallinna Televisioon выходит Таави Аас, новым членом совета станет вице-мэр Айвар Рийсалу.