06.07.2019, 11:32
Стало известно, кто заменит Таави Ааса в совете Таллиннского телевидения
С 10 июля в соответствии с распоряжением Таллиннской горуправы из совета SA Tallinna Televisioon выходит Таави Аас, новым членом совета станет вице-мэр Айвар Рийсалу.
После вступления распоряжения в силу совет будет состоять из семи человек: депутаты Таллиннского горсобрания Леонид Михайлов, Андрес Колль, Хелле Калда и Тойво Тоотсен, а также вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, руководитель Таллиннского департамента культуры Айни Хярм и городской директор по связям с общественностью Айн Саарна.
Учредитель SA Tallinna Televisioon - город Таллинн.
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