Стало известно, кто возглавит Раквереское отделение полиции

В конкурсе на должность руководителя Раквереского отделения полиции участвовало семь кандидатов. Идаский префект Тарво Крууп сказал, что кандидатура Катрин Сатси была самой сильной.

"Большой опыт работы, очень сильные эссе и собеседование показали, что у нее есть мотивация и желание руководить. Я очень рад тому, что человек с таким опытом переходит на службу в Идаскую префектуру. B Ляэне-Вирумаа местная полиция всегда играла важную роль. Я уверен, что новому руководителю удастся сохранять мотивацию всей команды, чтобы местные жители чувствовали себя еще более безопасно", — сказал Крууп.

Катрин Сатси работала на разных должностях в Пылваском уезде 18 лет и сейчас готова к новым заданиям за пределами Пылвамаа. "Я решила попробовать свои силы в новом амплуа и рада, что мою кандидатуру посчитали достойной этой должности. Я готова вместе с коллективом Раквереского отделения полиции работать во благо жителей Ляэне-Вирумаа", — сказала Сатси.

Катрин Сатси начала учебу в школе полиции в 2001 году, после чего до сегодняшнего дня работала в Пылваском уезде. В 2018 году Катрин Сатси была выбрана в Департаменте полиции и погранохраны лидером года.