Стало известно, кто сменит Аркадия Попова во главе кризисного штаба Департамента здоровья

Суле приступит к работе сразу после того, как нынешний медицинский руководитель чрезвычайной ситуации кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов откажется от этой должности, сообщил в среду ERR министр социальных дел Танель Кийк.

"Это обеспечит плавный переход, чтобы не возникало временных решений", — сказал Кийк.

Суле параллельно продолжит возглавлять Пярнускую больницу: "Официально он останется руководителем Пярнуской больницы. Разумеется, это предполагает определенную реорганизацию на месте, это обсуждалось и с советом Пярнуской больницы. Разумеется, это предполагает, что в течение некоторого времени ему нужно будет больше сосредоточиться на решении общегосударственных вопросов".

По словам министра, кандидатура Суле была одобрена Департаментом здоровья, руководителями других больниц и членами правительства: "Урмас Суле — очень опытный эксперт в сфере здравоохранения. Мы консультировались как с руководителями медицинского штаба в Северной и Южной Эстонии, так и с премьер-министром и правительством, придя к выводу, что речь идет об очень достойном кандидате для продолжения незаконченной работы доктора Попова".

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