Стало известно, какой вакциной от коронавируса будут прививать жителей Эстонии

Вакцинированы будут 71 175 человек, потому что каждому человеку необходимо две дозы. В первую очередь будут вакцинированы работники здравоохранения (примерно 30 000 человек), работники и постояльцы домов попечений (примерно 25 000 человек), а оставшаяся часть будет предназначена пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Всего Эстония должна получить в рамках брюссельского заказа 603 876 доз, которых хватит на 301 938 человек.

Кроме того, правительство дало разрешение министру социальных дел Танелю Кийку закупить еще 50 000 доз вакцин для резерва.

Ожидается, что в середине января на эстонский рынок поступит 117 234 дозы вакцины Moderna.

Так называемая народная вакцина, вероятно, будет от компании AstraZeneca, которой вакцинируют 665 000 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!