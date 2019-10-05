Стали известны Учителя года! Каждый получит по 10 000 евро

Лауреаты премии "Учитель года":

Воспитатель детского сада – Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли

Учитель начальных классов – Анника Тынурист, школа Силлаотса (Тартумаа)

Классный руководитель года – Кади Кайя, гимназия Сауэ

Учитель-предметник основной школы – Расмус Китс, Таллиннская 21-я школа

Учитель гимназии – Лаури Мялло, Тартуская гимназия им. Яана Поска

Опорный специалист – Лариса Цыганова, Нарвский детский сад "Теремок"

Преподаватель профессионального училища – Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа

Преподаватель университета – Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета

Руководитель учебного заведения – Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа

Друг образования – Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк

Достижение года в учебном заведении – школа, призывающая к движению, гимназия Антсла

Государственная премия работнику образования за дело всей жизни – Лаури Леэзи.

Все победители получат по 10 000 евро, лауреат в категории "дело всей жизни" получит от государства 65 000 евро.