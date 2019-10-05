Стали известны Учителя года! Каждый получит по 10 000 евро

Сегодня, 5 октября, министр образования и науки Майлис Репс вручила государственные премии педагогам Эстонии.
Лауреаты премии "Учитель года":
Воспитатель детского сада – Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли
Учитель начальных классов – Анника Тынурист, школа Силлаотса (Тартумаа)
Классный руководитель года – Кади Кайя, гимназия Сауэ
Учитель-предметник основной школы – Расмус Китс, Таллиннская 21-я школа
Учитель гимназии – Лаури Мялло, Тартуская гимназия им. Яана Поска
Опорный специалист – Лариса Цыганова, Нарвский детский сад "Теремок"
Преподаватель профессионального училища – Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа
Преподаватель университета – Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета
Руководитель учебного заведения – Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа
Друг образования – Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк
Достижение года в учебном заведении – школа, призывающая к движению, гимназия Антсла
Государственная премия работнику образования за дело всей жизни – Лаури Леэзи.
Все победители получат по 10 000 евро, лауреат в категории "дело всей жизни" получит от государства 65 000 евро.
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