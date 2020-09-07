07.09.2020, 12:31

Стали известны имена номинантов на премии "Учитель года"


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Kiltsi põhikooli tund
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Государственная комиссия по премиям в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием, в результате основательных обсуждений определила номинантов в 12 категориях премий "Учитель года". Имена победителей станут известны на гала-мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит", которое пройдет 3 октября в концертном зале Alexela. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на телеканале ERR (начало в 18:45).

Министр образования и науки Майлис Репс выразила радость, что выражение признания и благодарности учителям за их труд становится общественной нормой — об этом говорит как рекордное количество кандидатур, представленных на конкурс, так и растущее из года в год число молодых людей, поступающих в вузы на педагогические специальности. "Учителя выполняют очень ответственную работу и заслуживают признания. Традиционное гала-мероприятие — это всего лишь один из замечательных способов выразить благодарность. На самом деле слова благодарности можно говорить учителям ежедневно", — сказала Репс. Министр выразила надежду на то, что в будущем каждый ученик, учитель и директор школы мог бы уделить время тому, чтобы предложить кандидатуру любимого учителя на конкурс.

Начиная с этого года вместо одной премии за дело всей жизни в области образования может быть вручено до трех таких премий, а также государственные премии в сфере образования будут присуждаться в дополнение к прежним категориям также учителям кружка по интересам. Правительство Республики назначает государственные премии в размере 10 000 евро победителям в деcяти категориях Учителя года, а также до трех государственных премий за дело жизни в размере 65 000 евро.

Номинанты в категории "Воспитатель детского сада":

Эрика Симмульсон, Таллиннский детский сад Ряннаку
Кайри Эннок, Тартуский детский сад Клаабу
Мооника Суурмаа, Раквереский детский сад Рохуайя

Номинанты в категории "Учитель начальных классов":

Хейди Ээвель, Тартуская школа Кроонуайя
Лелет Аавик-Парт, Курессаареская гимназия
Марис Веллер, Таллиннская школа Пяэскюла

Номинанты в категории "Классный руководитель":

Илона Выйк, Гимназия Ляхте
Янне Энго-Онго, Гимназия Якоба Вестхольма
Светлана Удрас, Ласнамяэская гимназия

Номинанты в категории "Учитель-предметник основной школы":

Катлен Хаугас, школа Урвасе, основная школа Люллемяэ
Эва Вийдеманн, гимназия Юри
Владимир Жаворонков, Нарвская кесклиннаская гимназия

Номинанты в категории "Учитель гимназии":

Ильме Хойдметс, гимназия Вярска
Ингрид Рыйгас, гимназия Виймси
Людмила Рождественская, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия

Номинанты в категории "Преподаватель профессионального учебного заведения":

Эдуард Бриндфельдт, Таллиннский центр профессионального образования
Хейди Наур-Шункина, Таллинская высшая школа здравоохранения
Яника Ныммела Семёнов, Тартуское художественное училище

Номинанты в категории "Учитель кружка по интересам":

Айво Тамм, Тартуский дом природы, Музей природы Тартуского университета
Ингрид Микк, Гимназия Юри
Рийво Йыги, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме

Номинанты в категории "Опорный специалист":

Дейли Матсон, школа Ваймаствере
Ирис Дегтёв, кярдлаский центр Rajaleidja.
Лийна Кикас, Вана-Вигалаская школа техники и обслуживания

Номинанты в категории "Преподаватель университета":

Анне Вахтрамяэ, Тартуская высшая школа здравоохранения
Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет
Мартти Кийса, Таллиннская высшая техническая школа

Номинанты в категории "Руководитель учебного заведения":

Хаана Зуба-Рейнсалу Школа лесоводства Лууа
Вирге Онг, Основная школа Сымеру
Юлле Вястрик, Тартуский детский сад Каннике

Номинанты в категории "Друг образования":

Аллан Кирсипуу, Polstertehnik OÜ, Рапламаа
Инга Кааре, Вильяндиский центр профессионального образования
Центр управления государственными лесами

Номинанты в категории "Достижение года в учебном заведении":

Ежедневное обучение детей в условиях чрезвычайного положения
Фестиваль модного обучения iduEDU, Таллиннский департамент образования
Запуск получения высшего образования на рабочем месте, Cleveron AS

Конкурс "Учитель года" проводится с целью отметить труд работников сферы образования и тех, кто поддерживает образование, за их вклад в благополучие молодежи. Главными организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.

Ход конкурса:

В марте Министерство образования и науки объявило конкурс, на который поступило рекордное количество заявок — 2051.

В мае к работе приступили уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, перед которыми стояла задача выбрать финалистов, то есть тех учителей и работников сферы образования, чьи кандидатуры представить государственной комиссии.

В августе состоялось собрание государственной комиссии по присуждению премий в области образования, которая выбрала номинантов и внесла свои предложения относительно победителей.

Имена претендентов на премии за дело жизни рассматривала государственная комиссия по присуждению премий в области образования, которая представит правительству максимум трех кандидатов.

Имена победителей станут известны 3 октября на гала мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит", которое пройдет в концертном зале Alexela.

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