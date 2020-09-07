Стали известны имена номинантов на премии "Учитель года"

Министр образования и науки Майлис Репс выразила радость, что выражение признания и благодарности учителям за их труд становится общественной нормой — об этом говорит как рекордное количество кандидатур, представленных на конкурс, так и растущее из года в год число молодых людей, поступающих в вузы на педагогические специальности. "Учителя выполняют очень ответственную работу и заслуживают признания. Традиционное гала-мероприятие — это всего лишь один из замечательных способов выразить благодарность. На самом деле слова благодарности можно говорить учителям ежедневно", — сказала Репс. Министр выразила надежду на то, что в будущем каждый ученик, учитель и директор школы мог бы уделить время тому, чтобы предложить кандидатуру любимого учителя на конкурс.

Начиная с этого года вместо одной премии за дело всей жизни в области образования может быть вручено до трех таких премий, а также государственные премии в сфере образования будут присуждаться в дополнение к прежним категориям также учителям кружка по интересам. Правительство Республики назначает государственные премии в размере 10 000 евро победителям в деcяти категориях Учителя года, а также до трех государственных премий за дело жизни в размере 65 000 евро.

Номинанты в категории "Воспитатель детского сада":

Эрика Симмульсон, Таллиннский детский сад Ряннаку

Кайри Эннок, Тартуский детский сад Клаабу

Мооника Суурмаа, Раквереский детский сад Рохуайя

Номинанты в категории "Учитель начальных классов":

Хейди Ээвель, Тартуская школа Кроонуайя

Лелет Аавик-Парт, Курессаареская гимназия

Марис Веллер, Таллиннская школа Пяэскюла

Номинанты в категории "Классный руководитель":

Илона Выйк, Гимназия Ляхте

Янне Энго-Онго, Гимназия Якоба Вестхольма

Светлана Удрас, Ласнамяэская гимназия

Номинанты в категории "Учитель-предметник основной школы":

Катлен Хаугас, школа Урвасе, основная школа Люллемяэ

Эва Вийдеманн, гимназия Юри

Владимир Жаворонков, Нарвская кесклиннаская гимназия

Номинанты в категории "Учитель гимназии":

Ильме Хойдметс, гимназия Вярска

Ингрид Рыйгас, гимназия Виймси

Людмила Рождественская, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия