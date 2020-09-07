Стали известны имена номинантов на премии "Учитель года"

Номинанты в категории "Преподаватель профессионального учебного заведения":
Эдуард Бриндфельдт, Таллиннский центр профессионального образования
Хейди Наур-Шункина, Таллинская высшая школа здравоохранения
Яника Ныммела Семёнов, Тартуское художественное училище
Номинанты в категории "Учитель кружка по интересам":
Айво Тамм, Тартуский дом природы, Музей природы Тартуского университета
Ингрид Микк, Гимназия Юри
Рийво Йыги, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме
Номинанты в категории "Опорный специалист":
Дейли Матсон, школа Ваймаствере
Ирис Дегтёв, кярдлаский центр Rajaleidja.
Лийна Кикас, Вана-Вигалаская школа техники и обслуживания
Номинанты в категории "Преподаватель университета":
Анне Вахтрамяэ, Тартуская высшая школа здравоохранения
Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет
Мартти Кийса, Таллиннская высшая техническая школа
Номинанты в категории "Руководитель учебного заведения":
Хаана Зуба-Рейнсалу Школа лесоводства Лууа
Вирге Онг, Основная школа Сымеру
Юлле Вястрик, Тартуский детский сад Каннике
Номинанты в категории "Друг образования":
Аллан Кирсипуу, Polstertehnik OÜ, Рапламаа
Инга Кааре, Вильяндиский центр профессионального образования
Центр управления государственными лесами
Номинанты в категории "Достижение года в учебном заведении":
Ежедневное обучение детей в условиях чрезвычайного положения
Фестиваль модного обучения iduEDU, Таллиннский департамент образования
Запуск получения высшего образования на рабочем месте, Cleveron AS
Конкурс "Учитель года" проводится с целью отметить труд работников сферы образования и тех, кто поддерживает образование, за их вклад в благополучие молодежи. Главными организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.
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