Стал известен автор "Тотального диктанта" 2021 года

Как отметил автор текста Дмитрий Глуховский, идея написать текст для ”Тотального диктанта” возникла несколько лет назад — в момент, когда он зачитывал перед аудиторией ”Тотального диктанта” текст другого автора.

”Мне очень импонируют цели и ”всегалактический” масштаб акции, и я без раздумий согласился стать автором текста, — отметил Глуховский. — В ходе подготовки я ознакомился с текстами предыдущих лет и понял, что мне не хватило в них простой человеческой эмоции, жизни. Я попытался сделать что-то другое. Моя история вдохновлена событиями, происходившими в моей семье, и разговорами с моими близкими”.

Как отметил председатель Филологического совета ”Тотального диктанта”, главный редактор портала ”Грамота.ру”, член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов, любителям русского языка, которые будут писать диктант в следующем году, следует повторить правила оформления прямой речи, поскольку в тексте встречаются разные комбинации диалогов.

С учетом традиционно высокой популярности проекта среди жителей столицы, владеющих русским языком, городские власти снова планируют провести это мероприятие и в Таллинне.

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, с годами ”Тотальный диктант” стал ярким, ожидаемым событием и настоящим праздником для людей, которые считают ценностью грамотное владение родным языком.

”Я рад тому, что автором текста в этот раз стал молодой российский писатель, подаривший читателям бестселлер ”Метро 2033”. В свою очередь, таллиннские организаторы акции всегда творчески подходили к ее проведению, и я надеюсь, что нам вновь удастся найти достойного ”диктатора”, — отметил Белобровцев.

По словам вице-мэра, несмотря на пандемию коронавируса, организаторам ”Тотального диктанта” удалось сохранить последовательное проведение акции и в этом году, за счет успешного применения технологичных решений. 17 октября текст диктанта был зачитан в прямом эфире на официальном сайте акции totaldict.ru.

”Хотелось бы верить в то, что в следующем году все связанные с коронавирусом ограничения останутся в прошлом и сотни тысяч человек вновь соберутся в разных уголках планеты, чтобы вместе написать диктант”, — сказал Белобровцев.